2-КЛАСС Составте 2 задачи на деления и умножения. С решением!! 2-КЛАСС
Математика
2-КЛАСС Составте 2 задачи на деления и умножения. С решением!! 2-КЛАСС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна корова в день даёт 3 литра молока. Сколько литров молока дадут 436 таких коров? 436•3=1308(л) молока В рабочей тетради по сольфеджио 38 страницы сколько тем в тетради если первые 5 страниц это-краткие сведенья о музыкальной грамоте а последняя-содержание и в одной теме 4 страницы (38-(5+1)):4=8(тем)
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