Тема формулы сокращенного умножения помогите пожалуйста все номера В 1 кроме N1 a)б)д)
Алгебра
Тема формулы сокращенного умножения помогите пожалуйста все номера В 1 кроме N1 a)б)д)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а)=9х²-а²; б)=9х²-6ха+а²; в)=27х³-27х²+9ха²-а³; г)=9х²-у²+4-6ху+12х-4у;д)=27х³-у³.......2. а)=(12а-7b)(12a+7b); б)=(2х+7у)²; в)=(4х+3у)(16х²-12ху+9у²); г)=(а-1)³;д)=(а+2b)(a^6+2a^5b+4a⁴b²+8a³b³+16a²b⁴+32ab^5+64b^6)......3. х(х+2)=(х-4)(х+4); х²+2х=х²-16; х²+2х-х²=-16; 2х=-16; х=-8......4.=а(а²+2ав+в²+2а²+2в²-а²+2ав-в²)=а(4ав+2а²+2в²)=2а(2ав+а²+в²)=2×2,5×(2×2,5×0,5+6,25+0,25)=5×(2,5+6,25+0,25)=5×9=45......5.а)расскрываем скобки: х³-27-х(х²-25)=23; х³-27-х³+25х=23; 25х=50;х=2; б)выделяем куб: 4х(х+4)+(х+4)(х²-4х+16)=0,выносим общий множитель: (х+4)(4х+х²-4х+16)=0; х+4=0; х=-4; х²+16=0; х²=16; х=4 .ответ: 4;-4.....6. а)=(а+а-с)²; б)=(3х-1)³.....7.=х²-4х+4-4+у²-4у+4-4+9=(х-2)²-4+(у-2)²-4+9=(х-2)²+(у-2)²+1; (х-2)² и (у-2)²-положительно всегда; +1-тоже положительное число => сумма положительна
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