Ответьте на вопрос!Можно ли уйти после 9 класса,если не сдашь и не пересдашь гиа,но уже знаешь в какое училище пойдешь?Дадут справку об окончании?

Право
Ответьте на вопрос!Можно ли уйти после 9 класса,если не сдашь и не пересдашь гиа,но уже знаешь в какое училище пойдешь?Дадут справку об окончании?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы обязаны сдать экзамены,если бы был разговор про 11 класс,то можно было
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