Ответьте на вопрос!Можно ли уйти после 9 класса,если не сдашь и не пересдашь гиа,но уже знаешь в какое училище пойдешь?Дадут справку об окончании?

Право

Ответьте на вопрос!Можно ли уйти после 9 класса,если не сдашь и не пересдашь гиа,но уже знаешь в какое училище пойдешь?Дадут справку об окончании?

Автор: Гость