Я так же беден, как природа И так же прост , как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса. Правильно раставлены знаки препинания, вставлены буквы и написаны союзы?

Русский язык

Я так же беден, как природа И так же прост , как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса. Правильно раставлены знаки препинания, вставлены буквы и написаны союзы?

Автор: Гость