Я так же беден, как природа И так же прост , как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса. Правильно раставлены знаки препинания, вставлены буквы и написаны союзы?
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Я так же беден, как природа И так же прост , как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса. Правильно раставлены знаки препинания, вставлены буквы и написаны союзы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так же беден, как природа, И так же прост, как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса.
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