Яблоки составляют 7 частей, груши - 4 части, а сливы - 5 частей веса сухофруктов. Скол??ко грамм яблок,груш и слив в отдельности содержится в 1600 г сухофруктов? Пж ответьте

Математика

Яблоки составляют 7 частей, груши - 4 части, а сливы - 5 частей веса сухофруктов. Скол??ко грамм яблок,груш и слив в отдельности содержится в 1600 г сухофруктов? Пж ответьте

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