Яблоки составляют 7 частей, груши - 4 части, а сливы - 5 частей веса сухофруктов. Скол??ко грамм яблок,груш и слив в отдельности содержится в 1600 г сухофруктов? Пж ответьте
Математика
Яблоки составляют 7 частей, груши - 4 части, а сливы - 5 частей веса сухофруктов. Скол??ко грамм яблок,груш и слив в отдельности содержится в 1600 г сухофруктов? Пж ответьте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+4+5=16, значит яблоки составляют 7/16, груши 4/16, сливы 5/16 от 1600 г. Яблок будет 7*1600/16=700г, груш 4*1600/16=400г, слив 5*1600/16=500г. Проверка: 700г + 400г + 500г действительно равно 1600г. Ответ: 700г яблок, 400г груш, 500г слив.
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