Як правильно зайшли до кімнати (у,в)двох?
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Як правильно зайшли до кімнати (у,в)двох?
Ответ(ы):
Гость:
Зайшли до кімнати удвох
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