Найди все натуральные значения х при которых выполняются неравенства 9/16, lt; 9/х ср??чно заранее спасибо
Математика
Найди все натуральные значения х при которых выполняются неравенства 9/16, lt; 9/х ср??чно заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
17,18,19,21,22,23...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Алгебра
Русский язык
Догадайся,какие буквы пропущены. Помо...,ланды...,ду...,пе...,но...,глу...,пейза...,каранд??...,молодё...,ло...,бро...,сила...,чертё...,гуа...
Окружающий мир