Найди все натуральные значения х при которых выполняются неравенства 9/16, lt; 9/х ср??чно заранее спасибо

Математика

Найди все натуральные значения х при которых выполняются неравенства 9/16, lt; 9/х ср??чно заранее спасибо

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