Як Світовий океан впливає на атмосферу й суходіл(наприклад,на вологість і температуру повітря нижнього шару тропосфери, утворення опадів, клімат прибережних районів, забезпечення суходолу водою)
География
Як Світовий океан впливає на атмосферу й суходіл(наприклад,на вологість і температуру повітря нижнього шару тропосфери, утворення опадів, клімат прибережних районів, забезпечення суходолу водою)
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