Як визначати кординати
География
Як визначати кординати
Ответ(ы):
Гость:
Визначення прямокутних координат об’єкту по карті циркулем. Циркулем вимірюють по перпендикуляру відстань від даного об’єкта до нижньої кілометрової лінії і за масштабом визначають його дійсну величину.Потім цю величину в метрах приписують праворуч до підпису кілометрової лінії, а при довжині відрізка більше кілометра спочатку підсумовують кілометри, а потім також приписують число метрів праворуч. Це буде координата об’єкта Х (абсциса).Таким же прийомом визначають і координату Y (ординату), тільки відстань від об’єкта вимірюють до лівої сторони квадрата, За відсутності циркуля відстані вимірюють лінійкою або смужкою паперу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
184946 184947 184948 184949 184950