Як визначати кординати

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Визначення прямокутних координат об’єкту по карті циркулем. Циркулем вимірюють по перпендикуляру відстань від даного об’єкта до нижньої кілометрової лінії і за масштабом визначають його дійсну величину.Потім цю величину в метрах приписують праворуч до підпису кілометрової лінії, а при довжині відрізка більше кілометра спочатку підсумовують кілометри, а потім також приписують число метрів праворуч. Це буде координата об’єкта Х (абсциса).Таким же прийомом визначають і координату Y (ординату), тільки відстань від об’єкта вимірюють до лівої сторони квадрата, За відсутності циркуля відстані вимірюють лінійкою або смужкою паперу