Як зміниться погода якщо вітер дме з пустелі
Биология
Як зміниться погода якщо вітер дме з пустелі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повітря буде сухіше а погода тепліша
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