Як зміниться погода якщо вітер дме з пустелі

Биология
Як зміниться погода якщо вітер дме з пустелі
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повітря буде сухіше а погода тепліша
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Раскройте скобки, поставив глаголы в фоpму Past Continuous. While I ___________ (to copy) the exercise, my friends __________ (to describe) a pic...
Ответить
Литература
Как составить план пересказа дубровский глав 4 и 5
Ответить
Қазақ тiлi
Переведите с казахского на русский! Нужен точный перевод даю 50 баллов!!! Қазақ халқы асты өте жоғары бағалаған әрі қастерлей білген. Ел-жұрт жад...
Ответить
Математика
/Какую из дробей 5/24, 7/12, 5/8, 5/6, 1/3 можно подставить вместо х чтобы было верно неравен??тво 23/48 меньше х меньше 37/48
Ответить
Математика
Ель ниже за сосну на 7 метров, и выше за березу на 6 метров. Какое дерево выше сосна или береза и сколько оно метров?
Ответить