Яка з назв днів тижня походить зі староєврейської мови й означає "вільний день",де??ь відпочинку? а)понеділок, б)середа. в)п'ятниця. г)субота. д)неділя

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Хоча й існують деякі сперечання з цього поводу, слово, яке в нашіх назвах днів тижня записане як “субота”, в дійсності – “шабат”, і означає воно у перекладі зі староєврейської мови (мови гебру – іврит) – “спокій”, “день спокою”, в календарній інтерпретації “субота”…