В правильной четырехугольной усеченной пирамиде основания равны 10 и 6 а площадь д??агонального сечения 8 корней из 10 Определите боковую поверхность пирамиды

Геометрия

В правильной четырехугольной усеченной пирамиде основания равны 10 и 6 а площадь д??агонального сечения 8 корней из 10 Определите боковую поверхность пирамиды

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