В правильной четырехугольной усеченной пирамиде основания равны 10 и 6 а площадь д??агонального сечения 8 корней из 10 Определите боковую поверхность пирамиды
Геометрия
В правильной четырехугольной усеченной пирамиде основания равны 10 и 6 а площадь д??агонального сечения 8 корней из 10 Определите боковую поверхность пирамиды
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Гость:
Применена формула площади боковой поверхности усеченной пирамиды
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