3 фразеологизма на тему труд
Русский язык
3 фразеологизма на тему труд
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Гость:
Под лежачий камень - вода не течет Как потопаешь, так и полопаешь Любишь кататься - люби и саночки возить/
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