Составь небольшой рассказ про Карлсона, употребляя синонимы шалить,проказничать,озорничать,баловаться,дурачиться. 10 предложений.

Гость: Гость:

Вот перед нами карлсон,как всегда,озорник и шалун.Он всегда любил проказничать.Когда взорвал паровую машину Малыша.Когда "низводил" домомучительницу.Любил поиздеваться над дядей Юлиусом.Делал из себя привидения.Баловался,когда выкидывал мусор в свой "мусоропрдовод".Любил подурачится,когда говорил что он красивый мужчина в самом разцвете сил.Всё это был неунывающий Карлсон.Не смейтесь,это правда он.