Составь небольшой рассказ про Карлсона, употребляя синонимы шалить,проказничать,озорничать,баловаться,дурачиться. 10 предложений.
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Составь небольшой рассказ про Карлсона, употребляя синонимы шалить,проказничать,озорничать,баловаться,дурачиться. 10 предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот перед нами карлсон,как всегда,озорник и шалун.Он всегда любил проказничать.Когда взорвал паровую машину Малыша.Когда "низводил" домомучительницу.Любил поиздеваться над дядей Юлиусом.Делал из себя привидения.Баловался,когда выкидывал мусор в свой "мусоропрдовод".Любил подурачится,когда говорил что он красивый мужчина в самом разцвете сил.Всё это был неунывающий Карлсон.Не смейтесь,это правда он.
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