Трудно ли вам просить прощение?Как вы обычно это делаете?

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Трудно ли вам просить прощение?Как вы обычно это делаете?
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Автор: Гость
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Гость:
Ну... нет. Сначала я думаю что должна сказать, потом посоветуюсь с другими
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