Основания равнобедренной трапеуии равны 4и 14боковая сторона 13 найдите длины диог??нали трапеции

Математика
Основания равнобедренной трапеуии равны 4и 14боковая сторона 13 найдите длины диог??нали трапеции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
есть свойство диагонали равнобедренной трапеции  подставляем d=√13²+4·14=15
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