Основания равнобедренной трапеуии равны 4и 14боковая сторона 13 найдите длины диог??нали трапеции
Математика
Основания равнобедренной трапеуии равны 4и 14боковая сторона 13 найдите длины диог??нали трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
есть свойство диагонали равнобедренной трапеции подставляем d=√13²+4·14=15
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