Підібрати дієслова до поданих сполучених слів (Подобрать глаголы представленным сочетаний слов) Вийти на фінішну пряму(Выйти на финишную прямую) -... Помогите пожалуйста:(
Українська мова
Підібрати дієслова до поданих сполучених слів (Подобрать глаголы представленным сочетаний слов) Вийти на фінішну пряму(Выйти на финишную прямую) -... Помогите пожалуйста:(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вийти на фiнiшну пряму - дiстатися до фiнiшу, закiнчити справу, дiбратись до кiнця.
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