Підібрати дієслова до поданих сполучених слів (Подобрать глаголы представленным сочетаний слов) Вийти на фінішну пряму(Выйти на финишную прямую) -... Помогите пожалуйста:(

Українська мова

Підібрати дієслова до поданих сполучених слів (Подобрать глаголы представленным сочетаний слов) Вийти на фінішну пряму(Выйти на финишную прямую) -... Помогите пожалуйста:(

Автор: Гость