Выполни леление с остатком и проверь решение 1724:10 2540:100 65032:1000 помогите плиз

Математика
Выполни леление с остатком и проверь решение 1724:10 2540:100 65032:1000 помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1724:10=172 (ост.4)     Проверка: 172*10+4=1724 2) 2540:100=25 (ост.40)     Проверка: 25*100+40=2540 3) 65032:1000=65 (ост.32)     Проверка: 65*1000+32=65032
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