При продаже дома платят налог в размере 10 % ОТ СТОИМОСТИ ДОМА . А ) СОСТАВЬТЕ ФОРМУЛ?? ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАЛОГА b,если стоимость дома,равна B. б) чему равна стоимость дома,если заплачен налог 12000 рублей.

Математика

При продаже дома платят налог в размере 10 % ОТ СТОИМОСТИ ДОМА . А ) СОСТАВЬТЕ ФОРМУЛ?? ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАЛОГА b,если стоимость дома,равна B. б) чему равна стоимость дома,если заплачен налог 12000 рублей.

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