При продаже дома платят налог в размере 10 % ОТ СТОИМОСТИ ДОМА . А ) СОСТАВЬТЕ ФОРМУЛ?? ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАЛОГА b,если стоимость дома,равна B. б) чему равна стоимость дома,если заплачен налог 12000 рублей.
Математика
При продаже дома платят налог в размере 10 % ОТ СТОИМОСТИ ДОМА . А ) СОСТАВЬТЕ ФОРМУЛ?? ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАЛОГА b,если стоимость дома,равна B. б) чему равна стоимость дома,если заплачен налог 12000 рублей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Величина налога b = 0.1*B = 120 000 *0,1 = 12 000 руб. Стоимость дома B= b/0.1 = 10*b = 12 000 / 0.1 = 120 000 руб.
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