Найдите расстояние между точ3ами М(-7,1) и N(4,2) на координатной прямой
Математика
Найдите расстояние между точ3ами М(-7,1) и N(4,2) на координатной прямой
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Гость:
Корень из восьми и девяти
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