Найдите расстояние между точ3ами М(-7,1) и N(4,2) на координатной прямой

Математика
Найдите расстояние между точ3ами М(-7,1) и N(4,2) на координатной прямой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень из восьми и девяти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь небольшой рассказ про Карлсона, употребляя синонимы шалить,проказничать,озорничать,баловаться,дурачиться. 10 предложений.
Ответить
Математика
Человек покупал яблоки по 5 рублей за штуку, а потом продавал их по 3 рубля за штуку. Через какое-то время он стал миллионером. Как ему это удалось?
Ответить
Физика
А1.Постоянное электрическое поле можно обнаружить по его действию на : а) мелкие кусочки бумаги; б) подмешанный на нити отрицательно заряженный шар...
Ответить
Литература
Волшебница весна сочинение на 7 предложений
Ответить
Русский язык
Укажите переходный глагол: А. остановиться Б. строить В. стемнело Г. нездоров??тся
Ответить