В каких городах России есть памятники Петру 1 ???
Окружающий мир
В каких городах России есть памятники Петру 1 ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Петербурге и Москве памятники Петру 1.
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