Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Яке ім'я у кличному відмінку має закінчення -у?
Українська мова
Яке ім'я у кличному відмінку має закінчення -у?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кличний відмінок - Олегу
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Сравни. 402 дм и 40 м 425 мин и 4 ч 25 мин 3450 кг и 3 ц 45 кг 606 см* и 6 м* 6 см*
Ответить
Алгебра
Является ли число 12 членом арифметической прогрессии 18, -15, -12,... ?
Ответить
Математика
Нужно записать число в котором 5 дес.6 един.как это решить?
Ответить
Математика
Рассмотри фигуру фигуру Катя сложила из двух одинаковых деталей Какую форму имее?? каждая деталь
Ответить
Математика
У треугольника ABC угол A=65°BD-бисектриса угла В, найти градусную меру угла BCA, если угол ABD=35°. Варианты ответов 35;45;50;80
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск