У треугольника ABC угол A=65°BD-бисектриса угла В, найти градусную меру угла BCA, если угол ABD=35°. Варианты ответов 35;45;50;80
Математика
У треугольника ABC угол A=65°BD-бисектриса угла В, найти градусную меру угла BCA, если угол ABD=35°. Варианты ответов 35;45;50;80
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠В=35+35=70°, т.к. ВД - биссектриса ∠С = 180-65-70=45° Вроде, так)
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