У треугольника ABC угол A=65°BD-бисектриса угла В, найти градусную меру угла BCA, если угол ABD=35°. Варианты ответов 35;45;50;80

Математика

У треугольника ABC угол A=65°BD-бисектриса угла В, найти градусную меру угла BCA, если угол ABD=35°. Варианты ответов 35;45;50;80

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