Сочинение по теме учимся роботать на стенгазету

Гость: Гость:

Многие говорят:"Вы учитесь в школе знаниям,но и работаете."Мне стало интересно как это так?И я спросил у мамы.Я узнал,что когда мы учимся,мы повышаем навыки работы,а вместо зарплаты у нас знания.Мы ходим в школы,так-же как взрослые на работу,мы учимся весь день,только чуть меньше,мы приходим домой делаем уроки,а некоторые взрослые делают отчеты дома.