Сочинение по теме учимся роботать на стенгазету
Русский язык
Сочинение по теме учимся роботать на стенгазету
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие говорят:"Вы учитесь в школе знаниям,но и работаете."Мне стало интересно как это так?И я спросил у мамы.Я узнал,что когда мы учимся,мы повышаем навыки работы,а вместо зарплаты у нас знания.Мы ходим в школы,так-же как взрослые на работу,мы учимся весь день,только чуть меньше,мы приходим домой делаем уроки,а некоторые взрослые делают отчеты дома.
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