Какую роль в понимании идеи стихотворения играет эпиграф?

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Эпиграф не всегда очень важен, но зачастую, он помогает понять само стихотворение и раскрывает его основную мысль, если она, к примеру, не лежит "на поверхности". Он помогает, дает толчок; опираясь на него мы судим о стихотворении, исходя из него мы делаем выводы