Какую роль в понимании идеи стихотворения играет эпиграф?
Литература
Какую роль в понимании идеи стихотворения играет эпиграф?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпиграф не всегда очень важен, но зачастую, он помогает понять само стихотворение и раскрывает его основную мысль, если она, к примеру, не лежит "на поверхности". Он помогает, дает толчок; опираясь на него мы судим о стихотворении, исходя из него мы делаем выводы
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