При посеве моркови расходуется 0,35 г семян на 1 квадратный метр . Сколько семян надо приготовить для посева на поле длиной 210 м и шириной 140м ?

Математика

При посеве моркови расходуется 0,35 г семян на 1 квадратный метр . Сколько семян надо приготовить для посева на поле длиной 210 м и шириной 140м ?

Автор: Гость