При посеве моркови расходуется 0,35 г семян на 1 квадратный метр . Сколько семян надо приготовить для посева на поле длиной 210 м и шириной 140м ?
Математика
При посеве моркови расходуется 0,35 г семян на 1 квадратный метр . Сколько семян надо приготовить для посева на поле длиной 210 м и шириной 140м ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 210*140=29400(м²)- площадь поля 2)0,35*29400=10290(г)=10,29(кг) А если это 4 класс, то ответ: 10 кг290г
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