Периметр прямоугольника равен 40 см. Отношение длин его сторон равно 2/5. вычислите ??лины сторон и площадь прямоугольника
Математика
Периметр прямоугольника равен 40 см. Отношение длин его сторон равно 2/5. вычислите ??лины сторон и площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на одну часть приходится х см. 2хсм - ширина, 5х см- длина. Р=40 см (2х+5х)*2=40 7х=20 х=2 6/7 -на одну часть 2 6/7*2=5 5/7(см)-ширина 2 6/7*5=14 2/7(см)-длина S=5 5/7*14 2/7=81 31/49(см²)
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