Записать двумя способами 8ч вечера -20ч ......-5ч,6ч утра-6ч......-18ч,3ч дня-....ч........-как,4ч утра -....ч.....-11ч

Математика
Записать двумя способами 8ч вечера -20ч ......-5ч,6ч утра-6ч......-18ч,3ч дня-....ч........-как,4ч утра -....ч.....-11ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо сначало всё сложить а потом перемножить)
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