Помагите через 30 мин надо сдать перевод текста what is travelling
Английский язык
Помагите через 30 мин надо сдать перевод текста what is travelling
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевод - что за путешествие? Если тебе нужен был перевод того , что ты написал на англ.
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