Помогите решить Раскройте скобки и найдите значения выражения: ( 4,6-5,9) + 1 1/3 * ( 2 2/5 - 2/3) Желательно с решением)
Математика
Помогите решить Раскройте скобки и найдите значения выражения: ( 4,6-5,9) + 1 1/3 * ( 2 2/5 - 2/3) Желательно с решением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4,6-5,9)+1 1/3*(2 2/5-2/3)=(-1,3)+1 1/3*(36/15-10/15)=(-1,3)+4/3*26/15= -13/10+104/45=1 1/90
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