Дети играют на улице в снежки, напишите по английски пж
Английский язык
Дети играют на улице в снежки, напишите по английски пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The children play snowballs in the street.
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