1)ПОДЧЕРКНИТЕ ДОПОЛНЕНИЯ ?2)УКАЖИТЕ РОД И ПАДЕЖИ КАЖДОГО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ ? Лодочник взялся за вёсла .Вёсла опускались и поднимались без плеска .Облако закрыло солнце .Солнце зашло за облако .Сойка быстро в...

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1)ПОДЧЕРКНИТЕ ДОПОЛНЕНИЯ ?2)УКАЖИТЕ РОД И ПАДЕЖИ КАЖДОГО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ ? Лодочник взялся за вёсла .Вёсла опускались и поднимались без плеска .Облако закрыло солнце .Солнце зашло за облако .Сойка быстро взлетела на дуб .Одинокий дуб задумчиво качал ветвями .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дополнение: Вёсла Плеска Солнце Облако Дуб Ветвями Указать род и падеж: Лодочник- муж. род, И.п. Без плеска- муж. род, Р.п. Облако- средний род, И.п Солнце- средний род, В.П Солнце- ср.р., И.п За облако- ср.р., В.п. Сойка- жен. род, И п На дуб- мужской род, В.п. Дуб- мужской род и И.п.
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