1)ПОДЧЕРКНИТЕ ДОПОЛНЕНИЯ ?2)УКАЖИТЕ РОД И ПАДЕЖИ КАЖДОГО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ ? Лодочник взялся за вёсла .Вёсла опускались и поднимались без плеска .Облако закрыло солнце .Солнце зашло за облако .Сойка быстро в...

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1)ПОДЧЕРКНИТЕ ДОПОЛНЕНИЯ ?2)УКАЖИТЕ РОД И ПАДЕЖИ КАЖДОГО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ ? Лодочник взялся за вёсла .Вёсла опускались и поднимались без плеска .Облако закрыло солнце .Солнце зашло за облако .Сойка быстро взлетела на дуб .Одинокий дуб задумчиво качал ветвями .

Автор: Гость