Какая идея в стихотворении Есенина "ночь"??
Литература
Какая идея в стихотворении Есенина "ночь"??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идея:насладиться красотой природы в летнюю ночь
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