Какая идея в стихотворении Есенина "ночь"??

Литература
Какая идея в стихотворении Есенина "ночь"??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идея:насладиться красотой природы в летнюю ночь
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