5 задание плиз Вообще туплю как это делать, выручайте
Алгебра
5 задание плиз Вообще туплю как это делать, выручайте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преобразуем sin125° = sin(90°+35°) = +cos35°. Рассмотрим числитель sin35°*sin80°+cos35°*cos80° = это формула косинуса разности = cos(80°-35°) = cos 45° = √2/2. Преобразуем cos170° = cos(180°-10°) = -cos10°. Рассмотрим знаменатель sin10°*cos20°+cos10°*sin20° = это формула синуса суммы = sin(10°+20°) = sin30° = 1/2. Вычисляем √2/4 * (√2/2)/(1/2) = 1/2 = 0,5.
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