Первое из трёх чисел больше второе в 4 раза ,а третье число равно сумме пеового и второго .Обазначьте меньшее число через х.х=3,4
Математика
Первое из трёх чисел больше второе в 4 раза ,а третье число равно сумме пеового и второго .Обазначьте меньшее число через х.х=3,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе число самое маленькое, обозначим его х. Т.к первое число больше второго в четыре раза, то оно равно 4х. Третье число = 5х. Значит: 1 число = 13,6 2 число = 3,4 3 число = 17
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