Составить рассказ про овечку у которой пропала мама

Гость: Гость:

У одной плохой овечки Долли пропала мама, Долли проснулась утром и увидела, что мамы нет дома, нет в огороде. Испугалась Долли, начала кричать маму, но та не отзывалась. Побежала Долли к воробью, воробей сказал ей, что её маму захватил злой бараш. Он не отпустит её маму пока она не исправится в своём поведении. Долли побежала домой, прибралась, полила огород, сделала всю работу, которую не могла выполнить за весь месяц и снова побежала к воробью. У домика воробья она увидела свою маму,обрадовалась! Всегда выполняла всю работу в срок и не возражала маме.