Пожалуйста помогите Власне висловлювання или просто обьясните что означают эти слова на тему:і возвеличимо на диво і розум наш і наш язик власне высловлвання!!ПОМОГИТЕ!!!!

Українська література

Пожалуйста помогите Власне висловлювання или просто обьясните что означают эти слова на тему:і возвеличимо на диво і розум наш і наш язик власне высловлвання!!ПОМОГИТЕ!!!!

Автор: Гость