Пожалуйста помогите Власне висловлювання или просто обьясните что означают эти слова на тему:і возвеличимо на диво і розум наш і наш язик власне высловлвання!!ПОМОГИТЕ!!!!
Українська література
Пожалуйста помогите Власне висловлювання или просто обьясните что означают эти слова на тему:і возвеличимо на диво і розум наш і наш язик власне высловлвання!!ПОМОГИТЕ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напевно, ці слова означають мораль, честь і гідність нашоїх нації майбутнє та минуле.Ці слова начають нас вчитися у пращурів своїх. Мова це невичерпне джерело носій мудрості й так далі.
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