Два рыцаря ехали на рыцарский турнир с одинаковой скоростью и проехили вместе 117к?? .один рыыцарь был в пути 5 часов ,а другой 4 часа .сколько км проехал каждый рыцарь?
Математика
Два рыцаря ехали на рыцарский турнир с одинаковой скоростью и проехили вместе 117к?? .один рыыцарь был в пути 5 часов ,а другой 4 часа .сколько км проехал каждый рыцарь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+4=9 часов всего ехали рыцари 117:9=13 км/час - скорость рыцаря 5*13=65 км проехал первый рыцарь 4*13=52 км проехал второй рыцарь
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