Два рыцаря ехали на рыцарский турнир с одинаковой скоростью и проехили вместе 117к?? .один рыыцарь был в пути 5 часов ,а другой 4 часа .сколько км проехал каждый рыцарь?

Математика

Два рыцаря ехали на рыцарский турнир с одинаковой скоростью и проехили вместе 117к?? .один рыыцарь был в пути 5 часов ,а другой 4 часа .сколько км проехал каждый рыцарь?

Автор: Гость