Помогите с номером 4 пожалуйста!)

Литература
Помогите с номером 4 пожалуйста!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Современниками можно назвать поэтов и писателей , которые живут и пишут в наше время и о нашей жизни.Если вы родились в 20 веке, то это ваши совеременники.Если после 2000 года все поэты и писатели ваши современные писатели
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