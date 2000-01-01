Помогите с номером 4 пожалуйста!)
Литература
Помогите с номером 4 пожалуйста!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Современниками можно назвать поэтов и писателей , которые живут и пишут в наше время и о нашей жизни.Если вы родились в 20 веке, то это ваши совеременники.Если после 2000 года все поэты и писатели ваши современные писатели
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Пети яблоки,а у Саши-груши.Если Петя обменяет одно свое яблоко на две груши Саши,??о фруктов у них станет поровну.На сколько груш больше,чем яблок
Алгебра
7-й,8-й,9-й члены геометрической прогрессии соответственно равны -4,-2,-1.Найдите первый член этой прогрессии????
Русский язык
Английский язык