Помогите пожалуйсто!!!! 1)8y=10+3y 2)24x-16=8=12x ето всё Уровнение
Математика
Помогите пожалуйсто!!!! 1)8y=10+3y 2)24x-16=8=12x ето всё Уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8у-3у=10 5у=10 у=2 2) 24х-16+8=12х 24х-12х=8 12х=8 х=8/12 х=2/3
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