Рассмотри фигуру фигуру Катя сложила из двух одинаковых деталей Какую форму имее?? каждая деталь
Математика
Рассмотри фигуру фигуру Катя сложила из двух одинаковых деталей Какую форму имее?? каждая деталь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А, в Ответ Катя сложила фигуру из частей а,в
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