Рассмотри фигуру фигуру Катя сложила из двух одинаковых деталей Какую форму имее?? каждая деталь

Математика

Рассмотри фигуру фигуру Катя сложила из двух одинаковых деталей Какую форму имее?? каждая деталь

Автор: Гость