Рассмотри фигуру фигуру Катя сложила из двух одинаковых деталей Какую форму имее?? каждая деталь

Математика
Рассмотри фигуру фигуру Катя сложила из двух одинаковых деталей Какую форму имее?? каждая деталь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А, в Ответ Катя сложила фигуру из частей а,в
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