Яке значення кровообігу ? Чому кров в організмі людини рухається по судинах тільк?? в одному напрямку?
Биология
Яке значення кровообігу ? Чому кров в організмі людини рухається по судинах тільк?? в одному напрямку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За допомогою кровообігу наш організм насичується киснем та поживними речовинами. Тому, що серце проштовхує кров по судинам. І сама стінка артерії скорочуеться під час систли в серці. А у вен на внутрішній сінці є клапани. Тому кров тече від низу до верху.
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