Яке значення в житті людини має природа
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Яке значення в житті людини має природа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без природы без этой красоты человек бы не радовался он бы не смог посмотреть в окно и увидеть красоту а это значит красивых деревьев,цветы и услышать пенье птиц
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