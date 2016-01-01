Які іменники не є збірними? А) молодь, агентура, колосся Б) зелень, рвань, юнь В) отара, стадо, табун Г) рідня, піхота, злидота Д) мушва, братва, мишава

Українська мова

Які іменники не є збірними? А) молодь, агентура, колосся Б) зелень, рвань, юнь В) отара, стадо, табун Г) рідня, піхота, злидота Д) мушва, братва, мишава

Автор: Гость