Який обьем Карбону (IV)(н.у) отримаэмо при згоранны пропана обьемом 13 л?
Химия
Який обьем Карбону (IV)(н.у) отримаэмо при згоранны пропана обьемом 13 л?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 XL C3H8+5O2-->3CO2+4H2O 22.4 3*22.4 13/22.4 = X/67.2 X=39 L Ответ 39 л
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