яку суму матиме вкладник на своєму через 2 роки після внесення до банку 25000 гнрн пі?? 12% річних?

Математика
яку суму матиме вкладник на своєму через 2 роки після внесення до банку 25000 гнрн пі?? 12% річних?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25000*12%=3000(грн.) - в рік 2) 3000*2= 6000(грн.) Відповідь: вкладник матиме 6000грн. за два роки. я думаю так
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