яку суму матиме вкладник на своєму через 2 роки після внесення до банку 25000 гнрн пі?? 12% річних?
Математика
яку суму матиме вкладник на своєму через 2 роки після внесення до банку 25000 гнрн пі?? 12% річних?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25000*12%=3000(грн.) - в рік 2) 3000*2= 6000(грн.) Відповідь: вкладник матиме 6000грн. за два роки. я думаю так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
Тело прошло первую половину пути за время 3с, вторую за время 9с. Определить средню?? путевую скорость тела, если длина пути S=25м
Литература
Физика
Человек услышал удар молнии через 15 сек как она ударила,на каком расстоянии челов??к услышал разряд?