Якым одным словом можно сказаты тему вирша мени трынадцятый минало
Литература
Якым одным словом можно сказаты тему вирша мени трынадцятый минало
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Співчутливе ставлення до хлопчика-пастушка; засудження страшних часів кріпацтва, коли людина не мала власних прав і вимушена страждати. Что-то одно выбери
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