Яша утверждает , что его фамилея состоит из его имени и названия крупного хищного ??ивотного семейства кошачьих . Какая фамилия у Яши ? Яковлев Медведяков Лисяков Яшкин
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Яша утверждает , что его фамилея состоит из его имени и названия крупного хищного ??ивотного семейства кошачьих . Какая фамилия у Яши ? Яковлев Медведяков Лисяков Яшкин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фамилия Яши - Яковлев, так как фамилия содержит и его полное имя - Яков, и название крупного животного семейства кошачьих - Лев.
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