Климат и внутренние воды: Канады

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По богатству поверхностными водами континент занимает 3-е место после Южной Америки и Евразии. Здесь много полноводных рек, озер, горных и покровных ледников, подземных вод. Большая часть рек относится к бассейнам Ледовитого И Атлантического океанов, имеет дождевое и смешанное питание. Самая большая река Северной Америки - Миссисипи с притоком Миссури. Это одна из самых длинных рек на Земле и самая водоносная река континента. Огромную водную систему образуют Великие озера и река Св. Лаврентия, которая соединяет их с Атлантическим океаном. На реке Ниагара, соединяющей озера Эри и Онтарио, расположен Ниагарский водопад (высота 50 м, ширина более 1 км) . Самая большая река равнин Канады - Макензи, большую часть года скованная льдом. Речная сеть равнин Канады сравнительно молодая, так как формировалась уже после оледенения