Самый смелый поступок гека

Гость: Гость:

Мальчик Гек Финн- может наловить в реке и приготовить рыбу, может даже убить дикого поросенка в лесу. Четко и продуманно, как взрослый, герой действует, когда изображает свое убийство, чтобы убежать от отца. И позже, когда начались его приключения на плоту, Гек часто совершает взрослые поступки. И это касается не только его «бытового» поведения, но и более серьезных дел. Так, Гек не бросает негра Джима в беде, когда узнает, что его разыскивают как беглого. Герой отправляется с ним путь, разделяя все испытания: «— Вставай скорее и собирайся, Джим! Нельзя терять ни минуты! Нас ищут! За нами погоня!» Гек проворен и находчив, никогда не теряет присутствие духа. Оказавшись на тонущем пароходе, он не только спасается от шайки разбойников, но ухитряется взять половину их добычи и улизнуть с «Вальтера Скотта». Но и это еще не все. Гек спасает разбойников, которые без лодки неминуемо бы утонули вместе с пароходом. Он рассказывает паромщику выдуманную историю о своей семье, которая якобы попала на судно, и паромщик спасает людей.